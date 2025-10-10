Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandığını duyurarak, “2 yıl sonra ilk kez Gazze’de yüzler güldü. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi farklı bir duyguya götürdü” dedi.

Erdoğan: “Gazze’de 2 yıl sonra yüzler güldü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valilik Tören Alanı’nda düzenlenen Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Erdoğan, Mısır’dan gelen olumlu haberle birlikte Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandığını belirterek, “2 yıl sonra ilk kez Gazze’de yüzler güldü. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü.” ifadelerini kullandı.

Rize’de yatırımlar hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ay aradan sonra Rize’ye geldiğini hatırlatarak toplam 3 milyar 84 milyon lira yatırım değerindeki 38 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini ve 2 projenin temelini attıklarını söyledi.

Erdoğan, “Buraya gelirken yine elimiz boş gelmedik. Rize’ye hizmetlerle geldik.” dedi.

“Türkiye barışın öncüsü olmaya devam ediyor”

Erdoğan, konuşmasında Gazze’de sağlanan anlaşmanın Türkiye’nin diplomatik çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı:

“ABD’deki ana gündemimiz Gazze’de akan kanı durdurmaktı. ABD Başkanı Sayın Trump ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze’de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı.”

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bundan sonra da Gazze’nin yeniden inşasında aktif rol alacağını belirtti.

“CHP’nin Türkiye hükümetine özür borcu var”

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu:

“Ana muhalefet uzun süre Hamas’a terör örgütü dedi. Dünkü anlaşma hakikati gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye’nin çabalarını takdir etti. CHP Genel Başkanı’nın Türkiye hükümetine bir özür borcu yok mu?”

Erdoğan, muhalefet lideri Özgür Özel’e “kulağına her fısıldanana inanmaması” çağrısında bulundu.