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Meclis Başkanı Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclis'imizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.

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