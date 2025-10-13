Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’daki Gazze zirvesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayaküstü sohbetinde esprili bir şekilde “İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım.” dedi.

Erdoğan'dan Meloni’ye esprili uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze konulu zirveye katıldı. Zirve öncesinde liderlerle bir araya gelen Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile sohbetinde esprili bir çıkış yaptı.

Meloni’nin “Uçaktan inerken sizi gördüm” demesi üzerine Erdoğan, gülümseyerek,

“İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım.”

ifadelerini kullandı.

Zirvede diplomasi trafiği yoğundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TUR” uçağıyla Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı’na inişinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

İki lider, kısa bir sohbetin ardından Gazze Zirvesi’nin yapılacağı Uluslararası Fuar Merkezi’ne geçti.

Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve ülkeler arası işbirlikleri ele alındı.

Macron ve Starmer’la samimi diyalog

Zirve öncesi basın mensuplarının da bulunduğu alanda Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı, Macron’a Starmer’ı işaret ederek,

“Good man”

dedi. Bu anlar basın kameralarına yansıdı.

Gazze zirvesi yoğun ilgi gördü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Gazze zirvesi, bölgedeki ateşkes süreci, insani yardım koridorları ve yeniden inşa planları açısından büyük önem taşıyor.

Zirveye, 35 ülke ve çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı.