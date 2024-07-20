‘Yola devam!’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı'nın akla ziyan açıklamalar yaptığını duyduk. Sayın Miçotakis'le yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine, '20 Temmuz'da biz KKTC'deyiz, duydum ki sen de Güney'desin. Herhalde bize sataşmazsın,' dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. 'Düşünmüyorsan mesele yok, yola devam' dedik" dedi.

‘Adadaki gerçekler görmezden gelinemez!’

Bölgede devam eden çatışmaların adanın güvenliğini tehdit eden sorumsuz adımlara yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılamaz," dedi. Aynı zamanda, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Müzakerelere yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam etmek kimseye fayda sağlamaz," diye ekledi. Erdoğan, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözüm için hazır olduklarını ve çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayacaklarını ifade etti.

Erdoğan: Güney Kıbrıs'taki şımarık zihniyet Kıbrıs Türklerine saldırıyor

Kıbrıs Türklerinin Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğradığına belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adanın güneyinde, kendilerini Kıbrıs'ın tek hakimi gören şımarık bir zihniyet var. Rum liderler, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz Güney'e geçtiklerinde saldırıya uğruyor, Güney'deki camiler kundaklanıyor," şeklinde konuştu