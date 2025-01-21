Bolu'da Grand Kartalkaya Otel'de çıkan ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yangının söndürülmesine ilişkin düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları ve soruşturma başlatılmıştır. Sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımlar atılacaktır” dedi. Erdoğan, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu'ya rozetini taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının büyük bölümünü Bolu'daki otel yangını faciasına ayırdı. “Bugün acımız büyük” ifadesini kullanan Erdoğan'ın konuşması yaklaşık beş dakika sürdü.

Erdoğan, “Maalesef bu sabah Bolu'da çok üzücü bir haber aldık. Otelde çıkan yangında vefat eden kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın felaketinin hemen ardından bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek için Bolu'ya gönderdim. Yangının söndürülmesine ilişkin düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları ve soruşturma başlatılmıştır” dedi. Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

“Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş bir kadroyuz. Gereken tedbirleri almazsak sadece kendimizi kandırmış oluruz. Madem ki kongrelerimizi nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz. Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbiri almazsak kendimizi kandırmış oluruz. Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Daha iyisini daha güzelini yapmak zorundayız. Uykusuz kalacağız, yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. İl kongremizin, Ankara'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Kürşad Zorlu'ya AK Parti rozeti taktı

Erdoğan, konuşmasının ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya rozetini taktı.