Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “savaş ilanını görüyoruz” sözlerine “Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel'e soruyorum; sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip edeceksin de bunları takip edeceksin? Esenyurt'u mu Beşiktaş'ı mı takip ediyorsun? Sen bu görevi bırak, zaten birileri elinden alacak. Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına, CHP'yi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene” diye yanıt verdi.

CHP lideri Özel , Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve Erdoğan'ın "Turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur" şeklindeki açıklamasının bir 'savaş ilanı' olduğunu söylemiş, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bu iş CHP'ye düpedüz savaş ilanıdır. Bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı saygı diliyle cevap verebiliriz emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde yanıt verdi. CHP 'yi kastederek "İçlerinde bitmeyen kavga var" diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Biz gerek içeride gerek dışarıda çok boyutlu, kapsamlı, hesaplanmış bir strateji yürütürken ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz. Proje, eser, ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok. Ciddiyet ve ağırbaşlılık arıyoruz onu da bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar lunaparkta mı oyuyorlar anlayamıyoruz. Bir de içlerinde bitmeyen kavga var. Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor bilmiyoruz. Usulsüzlük vakalarını saymıyorum bile, orası gayya kuyusu. Deşildikçe altında daha utanç verici skandallar patlak veriyor. Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel'e soruyorum; sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip edeceksin de bunları takip edeceksin? Esenyurt'u mu Beşiktaş'ı mı takip ediyorsun? Sen bu görevi bırak, zaten birileri elinden alacak. Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına; CHP'yi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyenlere baksana. Sayın Özel'e samimi tavsiyem, siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın, siz poker masalarında kart dağıtın. Gidin puzzle yapın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Seçimlerde en az yüzde 51 almaya çalışacağız”

- Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların hâline bakıp 'bu iş tamam' diyemeyiz. Armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemeyiz. Ne yapıyorsak emeğimizle yapmalıyız ne kazanıyorsak hak ederek kazanmalıyız. Büyük bir seferberlik başlatarak seçimlerde en az yüzde 51 almaya çalışacağız. Allah ömür verdikçe, Adana'yla birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerden de durmadan, rehavete kapılmadan 14 Ağustos 2001'deki heyecanla çalışmanızı rica ediyorum.

Suriye’de Baas rejiminin çöküşü

- İl kongremizi bölgemizde tarihi nitelikte olayların gerçekleştiği dönemde yapıyoruz. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 14 yıllık kanlı süreç nihayet sona erdi. Rejimin acımasız saldırılarına 14 yıl boyunca sabırla direnmekten vazgeçmediler. Biz de inancımıza, kültürümüze, tarihimize yarışır bir politika izledik. Mazluma kucak açtık, garibin elinden tuttuk, yetime kol kanat gerdik.

14-28 Mayıs seçimlerini hatırlattı

- 14-28 Mayıs seçimlerinde karşımıza bir aday çıktı 'Hepsini geldikleri yere göndereceğiz' dedi. Milletimiz bu vicdansızlığa, nefret siyasetine sandıkta cevabı verdi. Sonra partisi oturduğu koltuğu çekip aldı. Şimdi ne kapısını çalan ne yüzüne bakan var. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu, dayanışma oldu, kardeşlik oldu.

İsrail-Gazze arasındaki ateşkes anlaşması

- Gazze'den de yüreklerimizdeki yangına su serpen bir haber aldık. Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. Gazze halkı bir nebze de olsa rahat nefes alacak. İsrail hükümeti uyguladığı katliamlara rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramadı. Kardeşlerimizi aylarca bombaladılar, çocukları öldürdüler. Okulları, camileri, kiliseleri enkaza çevirdiler. Gıda sırası bekleyen sivilleri vurdular. Bebekleri açlığa mahkûm ederek ölümlerini seyrettiler. Her türlü zulmü, gaddarlığı uyguladılar.