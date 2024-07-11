Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: NATO, Rusya ve Bölgesel İlişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarda, müttefiklerinden benzer bir terörle mücadele yaklaşımı beklediklerini vurguladı. Ayrıca NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma riskinin endişe verici olduğunu belirterek, her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün NATO'ya alternatif olmadığını ve BRICS'i de başka bir yapıya alternatif olarak görmediklerini dile getirdi.

İsrail'in bölgede tehditler savunma ve çatışma kışkırtıcı girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi takdirde bölgenin daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet haline gelmesinin önemine değinen Erdoğan, bu doğrultuda Türkiye'nin çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Son olarak, bölgede terör devleti kurabileceklerini düşünenlere yönelik sert bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düşüncenin büyük bir hayal olduğunu ve gerçekleşmeyeceğini vurguladı.