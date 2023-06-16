'CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN REDDEDİLDİ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Bolu Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde Bolu'ya heykelini dikmek için talep ettiği muvafakat; hayatını halkına hizmete adamış olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından reddedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız heykelin maliyeti kadar meblağın Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza takdim edilmesini tensip buyurmuşlardır. İlgili yazı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımız Sayın Metin Kıratlı imzasıyla, Bolu Belediyesi Başkanlığı'na gönderilmiştir" dedi.

'MİLLETİMİZİN KAYNAKLARIYLA HEYKELİNİN YAPILMASINA KARŞI'

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi ilkelerin ve değerlerin ayaklar altına alındığı bir muhalefet vasatına şahitlik ettiklerini kaydeden Altun, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Görüyoruz ki Bolu Belediye Başkanı bu muhalefet vasatında verdiği sözü tutma çabası içindedir. Ancak şunu belirtmek isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin imkan ve kaynaklarıyla kendi heykelinin yapılmasına karşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 85 milyon vatandaşımız için ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, bütün alanlarda ülkemizi görülmemiş hizmet ve eserlerle buluşturan vizyonu, aziz milletimiz tarafından büyük bir teveccühle karşılanmıştır. Millete hizmet yolunda 'aşkınan koşan yorulmaz' diyerek, hayatını halkına adayan Sayın Cumhurbaşkanımız, her daim alicenap milletimizin gönlünde ve dualarında olmayı en yüce mertebe bilmiştir. İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cennet vatan için büyük vizyonla ortaya koyduğu her eser, onun bugün ve yarın hayırla anılmasını sağlayacak birer nişane olacaktır. Onun bu eser ve hizmetleri aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın güçlü altyapısını oluşturacaktır." (DHA)

ANKARA, (DHA)

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