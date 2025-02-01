Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde muhalefeti hedef alarak, başarısızlıklarını Atatürkçülük ve çağdaşlık söylemleriyle gizlemeye çalıştıklarını söyledi.

“İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İzmir yönetimini de eleştirerek, kentin altyapı ve hizmetler açısından ihmal edildiğini öne sürdü. Erdoğan, "Bir zamanlar medeniyet sembolü olan İzmir, tarihinin en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor" dedi. İzmir’in denizinin kirliliğine ve altyapı sorunlarına dikkat çeken Erdoğan, "Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin, başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalık" diyerek, muhalefetin tutumunu eleştirdi.