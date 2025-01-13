Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programında yeni evleneceklere müjde verdi. Erdoğan, 81 ilde ilk evliliğini yapacak gençlere 150 bin TL faizsiz kredi imkanı sunulacağını ve başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Aile Yılı’nda önemli adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiklerini belirterek, "Aile Yılı kapsamında birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin evliliğe adım atmalarını kolaylaştırmak için 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sunuyoruz" dedi.

Erdoğan müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Aile Yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz.

14 - 28 Mayıs sürecinde milletimize söz verdiğimiz fonu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Fondan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler." açıklamasını yaptı.