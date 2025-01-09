Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Ocak'ta “Aile Yılı” kapsamında yapacağı açıklamalar, Türkiye’nin nüfus yapısına yönelik önemli değişimleri gündeme getirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu müjdelerin ipuçlarını Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nda paylaştı.

Aile Yılı’na dair ilk detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Ocak'ta açıklayacağı müjdelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olacağını belirtti. Bu açıklamalar, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte, aile yapısını güçlendirmek ve toplumda sosyal dengeyi korumak adına atılacak adımları kapsıyor.

Nüfus Politikaları Kurulu’nun hedefi: Demografik dönüşüm

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demografik geleceği için kritik öneme sahip bir sürecin başlatıldığını vurguladı. 25 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kurulan bu kurul, kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek ve hükümetin tüm ilgili birimleriyle koordineli çalışacak. Yılmaz, kurulun hedefinin, nüfusun sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak ve doğurganlık oranlarını artırmak olduğunu ifade etti.

Aile yapısındaki değişim ve ileriye dönük politika adımları

Son yıllarda Türkiye'nin doğurganlık oranlarında kayda değer bir düşüş yaşanıyor. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, 2023 itibarıyla 1,51’e gerileyerek, tarihi bir dip seviyeye inmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumu "varoluşsal tehdit, bir felaket" olarak tanımlarken, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli olan 2,1 oranına ulaşmak için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de evlenme yaşı yükselirken, boşanma oranları ve yalnız yaşayan bireylerin sayısındaki artış, toplumsal yapıda derin değişimlere yol açmakta.

Yeni politika ve eylem planları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun bir sonraki toplantısının altı ay içinde gerçekleşeceğini belirtti ve bu süreçte demografik yapıyı güçlendirecek, doğurganlık oranlarını artıracak politikaların hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. Özellikle aile yapısını destekleyecek sosyal yardımlar, doğum teşvikleri ve aile dostu politikaların, 2025 Aile Yılı ile birlikte hayata geçmesi bekleniyor. Yılmaz, kurulun önceliklerinin hem demografik yapıyı güçlendirmek hem de toplumda sosyal huzuru korumak olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

" - Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

- Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

- Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

- Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız."