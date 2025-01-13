Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’ye davet edildiği belirtilen Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’dan ilk açıklama geldi. Görüşmeyi doğrulayan Demirçalı, görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkezi bilgilendirdiğini ifade ederek, “CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü basın toplantısında CHP'li bir ilçe belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Saray’a çağırıldığı bilgisini vererek, AK Parti’ye davet edildiğini ifade etti.

Belediye başkanının çağrıldığında ve görüşmeden sonra kendisine bilgi verdiğini belirten Özel, “Gözlerime inanamadım. 'Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın?’ Ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının ‘Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım, şunu yaparım, bunu yaparım...’ Bir de böyle parantez içinde, ‘Tertemiz adamsın biliyorum, ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar, Allah korusun’ falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan’ın” dedi.

“CHP’de siyaset yapmaya devam edeceğim”

Erdoğan ile görüşen belediye başkanının Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Demirçalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın toplantısında dile getirdiklerini doğrulayarak, görüşmenin geçen hafta gerçekleştiğini belirtti.

Demirçalı, “Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkezi, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm” ifadesini kullandı.

AK Parti’ye davet edildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirçalı, “CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim” dedi.