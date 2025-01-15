Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için haftalarca randevu alamadığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) tarafından yapılan açıklama ile bu iddia yalanlandı.

DDM, kamuoyunu manipülasyona karşı uyardı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediği ve haftalarca randevu alamadığı iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine üyeleriyle belirli zamanlarda görüşmeler gerçekleştirdiği, ayrıca bakanlar ile kabine toplantıları ve bakanlık programları aracılığıyla bir araya geldiği vurgulandı.

Manipülasyona itibar etmeyin

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülasyonlara itibar etmemesi gerektiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlarla olan iletişiminin düzenli ve şeffaf olduğu ifade edildi.