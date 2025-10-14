Mısır'da düzenlenen Gazze Barış Zirvesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deklarasyon metnindeki imzası, diplomatik dengelerde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan gazetesi Naftemporiki, metinde yalnızca dört kişinin imzası bulunduğunu vurguladı: ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gazete, Erdoğan’ın imzasının, Washington ile Ankara arasındaki diplomatik dengede yeni bir dönemi simgelediğini belirtti.

Washington Post, İsrail ile Arap liderler arasında barış anlaşmasında hâlen kilometrelerce mesafe olduğunu yazdı. Gazete, Trump’ın İsrail’e baskı uyguladığını ancak şartların İsrail tarafından kabul edilmeyebileceği endişesine yer verdi.

New York Times, “Trump Ortadoğu’nun yeni şafağını övdü ama detaylar karanlıkta kaldı” başlığıyla haberi değerlendirdi. Gazete, İsrail’in ateşkes sonrası ABD ile ilişkilerini onarma çabasını vurguladı.

AFP ve Le Parisien, Erdoğan’ın Netanyahu üzerindeki etkisine dikkat çekti. Le Parisien’e göre, Türk baskısı ve bölgedeki güvenlik endişeleri Netanyahu’nun zirveye katılımını sağladı. La Liberation, Türkiye’nin lobi faaliyetleri sayesinde İsrail Başbakanı’nın Gazze Zirvesi’ne dönmesinin sağlandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye sigarayı bırakma tavsiyesi vermesi, dünya basınının dikkatini çekti. Corriere Della Sera, samimi anların öne çıktığını yazarken, Politico, Macron’un Meloni hakkındaki yorumu ile haberi destekledi.