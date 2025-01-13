Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP'li bir belediye başkanını Saray’a görüşmeye çağırdığını açıkladı. Erdoğan'ın çağırdığı belediye başkanının Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu iddia edildi.

CHP lideri Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezindeki acil durum toplantısında bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan Özel, konuşmasının sonunda bir 'siyasi transfer' teklifini açıkladı. Özel, Erdoğan'ın bir CHP'li belediye başkanını bizzat çağırıp AK Parti'ye transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Özel, “Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar. Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın, şubatta kongrem var bize katılır mısın?” diyerek görüşmeye çağırdığını söyledi.

Özel, “Kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı beni aradı” ifadelerinin kullanan Özel, konuyu “Benimle sayın cumhurbaşkanı görüşme yapacakmış ne dersiniz?' dedi. 'Gidin, dönüşte görüşürüz' dedim. 'Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın, şubatta kongrem var bize katılır mısın?' dedi. Devletin başına, bir partinin öz evladı belediye başkanına 'Yapacağım kongrede bana katılır mısın, senin önünü açarım, tertemiz adamsın ondan çağırıyorum' demeler, ama kabul etmeyince leke çalarlar diye tehditler… Yakışıyor mu ya! Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor. İşte size tükenmişliğin resmi; Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan’a şunu söylüyorum, sen yapmaya utanmıyorsan ben anlatmaya utanmam” diye anlattı.

HALK TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre , Erdoğan'ın bizzat görüştüğü CHP'li belediye başkanının Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı olduğu iddia edildi.

“CHP, Türkiye’nin birinci partisi, hazmedemediği bu”

Konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç örgütü üyeliği, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren “Rıza Akpolat’ı çağırdınız da gelmediler mi? Rıza Akpolat’ın aldığı rekor oyla CHP 31’de 31 sandalye aldı. İstanbul’a atadığı bir kişi eliyle alamadığı belediyelere operasyon yapıp itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Daha önce de denediniz, ama millet ‘Ben karar veririm’ dedi. Hâlâ mesajı anlamadınız?” ifadelerini kullandı.

“Bunlar FETÖ yöntemleri. O kumpas davalarının hâkim savcıları nerede?” diye soran Özel, şunları söyledi:

“Sonuçta Rıza Akpolat’ın suçlu olmadığı açığa çıkacak ama o zamana kadar ‘Suçluymuş gibi yapın’ diyorlar. Rekor kıran bir belediye başkanını itibarsızlaştırmak demek o şehri de itibarsızlaştırmaktır. Sen zaten bitmişsin. Bunlar FETÖ yöntemleri. O kumpas davalarının hâkim savcıları nerede? Herkes ayağını denk alsın. Bu yapılan iş hukuki değildir. CHP, Türkiye’nin birinci partisi, hazmedemediği bu. Yetki sana verilince baş tacı, verilmeyince al aşağı. Bu olur mu? Milletin dediği olur, buna itiraz darbecinin işidir. Başsavcı eliyle İstanbul belediyelerine saldıran aklı millete şikâyet ediyoruz. Bunlara pabuç bırakmayacağız. CHP’nin birliğini, beraberliğini ortadan kaldıramayacaksınız.”

“Cesaretin varsa sandıktan kaçma”

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a erken seçim çağrısı yaptı. Özel, "Cesaretin varsa sandık gelsin" diyerek erken seçim çağrısında bulunarak “Bir salon siyasetçisine döndünüz, atadıklarınızın alkışıyla moral bulamazsınız. Mahkeme salonlarında da bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz, bu beyhudedir. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusun. Sana sokağa çık, çarşıya pazara git diyorum, çıkamıyorsun. O zaman sandık haktır. Cesaretin varsa sandıktan kaçma” diye seslendi.