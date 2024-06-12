Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında yoğun bir dış seyahat programına hazırlanıyor. İlk olarak, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Ardından, 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın tarihi Şuşa şehrine bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve işbirliği bağlarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

NATO ile ilişkiler güçlenecek

Daha sonra, 9-11 Temmuz tarihleri arasında NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, DC'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Türkiye'nin NATO müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve bölgesel güvenliği ele almak adına önemli bir fırsat sunacak.

Erdoğan'ın bu seyahatleri, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkin rolünü vurgulamak ve bölgesel işbirliğini artırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.