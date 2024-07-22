Deniz Yatırım, Ereğli Demir Çelik için 19 Temmuz 2024 tarihinde yayınladığı raporda, hisse senetleri için belirlediği hedef fiyatı ve yatırımcı tavsiyesini açıkladı. Rapora göre:

Aracı Kurum: Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 62.50 TL

Son Fiyat: 57.55 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %8,60

Açıklanma Tarihi: 19 Temmuz 2024

Deniz Yatırım, Ereğli Demir Çelik hisselerinin gelecek dönemlerdeki performansına dair olumlu beklentiler taşıyor ve yatırımcılara "al" tavsiyesinde bulunuyor. Bu değerlendirme, hisse senetlerinin önümüzdeki dönemde değer kazanacağını öngörüyor.

Ereğli hisselerindeki pozitif trend

EREGL hisseleri, son haftalarda 2020 sonları ve 2021'deki performansına benzer şekilde pozitif bir trend sergiliyor. Hisselerin mevcut fiyatı olan 57.55 TL, Deniz Yatırım'ın belirlediği 62.50 TL hedef fiyatına göre %8,60'lık bir prim potansiyeline işaret ediyor. Bu, yatırımcıların Ereğli hisselerine olan ilgisini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.