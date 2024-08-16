Ancak FAVÖK, beklentilerin %2,2 altında 6,37 milyar TL olarak gerçekleşti.

Satışlar ise beklentilerin %3 altında 50,47 milyar TL seviyesinde kaldı. Şirketin net borcu, 2. çeyrekte 7 milyar TL artarak 61,75 milyar TL'ye yükseldi.

Net kârda vergi etkisi

Ereğli Demir Çelik’in 4,35 milyar TL olarak gerçekleşen net kârının 2,6 milyar TL’si ertelenmiş vergi gelirinden sağlandı. Bu vergi geliri dahil edilmediğinde, şirketin net kârı beklentilerin %40 altında kalmış olacaktı.

Çin'den gelen veriler

Çin’in beklentilerin altında büyüme verisi açıklaması ve düşük imalat PMI verileri, küresel demir-çelik hammadde fiyatlarında düşüşe yol açtı. Bu durum, Ereğli'nin ton başına FAVÖK'ünün 2024'ün 2. çeyreğinde 101 dolar seviyesine gerilemesine neden oldu.

İhracat oranlarının artışı

Şirketin ihracat hacmi, 2024'ün ilk 6 ayında %155 artarak 738 bin ton seviyesine ulaştı. İhracat oranı, geçen yılın aynı dönemine göre %9’dan %18,8’e yükseldi.

Yatırımcılar için değerlendirme

EREGL hisseleri, güncel olarak F/K çarpanı 9,34 seviyesinde bulunurken, FD/FAVÖK çarpanı 9,73 seviyesine ulaşmış durumda. Bu durum, tarihsel ortalamaların üzerinde bir değerlemeye işaret ediyor. Ancak, şirketin devam eden yatırımları ve maden sahalarındaki potansiyel, gelecek için olumlu sinyaller veriyor.