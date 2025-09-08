İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırının faili 16 yaşındaki Eren Bigül oldu. Silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olurken üç kişi yaralandı.

Eren Bigül kimdir?

Saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül’ün 16 yaşında olduğu ve Balçova’da ikamet ettiği öğrenildi. Olay sırasında yaralanan Bigül, hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede saldırganın herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı, karakolun bulunduğu sokakta yaşadığı belirlendi.

Saldırının ayrıntıları

Sabah saatlerinde babasına ait pompalı tüfekle polis merkezine gelen Bigül, ateş açtı. Olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Saldırı öncesi sosyal medya paylaşımları

Olaydan yaklaşık 3 saat önce, saldırgan olduğu iddia edilen kullanıcı tarafından Instagram’da yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcı adı: 1muvahhid99

Yaralıların durumu

Saldırıda ikisi polis olmak üzere üç kişi yaralandı. Polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralanırken, Murat Dağlı bacağından vuruldu. Bir sivil vatandaş da elinden yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanede sürüyor.