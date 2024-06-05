Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari aracıyla kamyona çarpan Keşanlı emlak danışmanı Gökhan Burak Akça (28), hayatını kaybetti. Akça’nın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ergene ilçesinde Çorlu- Çerkezköy kara yolunda ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'den, Çorlu yönüne giden Gökhan Burak Akça'nın kullandığı 22 ADB 563 plakalı hafif ticari araç, Taner A. yönetimindeki 58 TH 011 plakalı kamyona yandan çarptı.
Ağır yaralanan sürücü Akça, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kamyon şoförü Taner A.'yı gözaltına aldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akça’nın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Gökhan Burak Akça'nın bugün Keşan’da öğle namazına müteakiben Aşağı Zaferiye Camii'nden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.