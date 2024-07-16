Bunlar da ilginizi çekebilir

9. Kırık Gitar- Gözlerime Çizdim Seni

7. Gülay Sezer- Cesaretin Var mı Aşka

5. Ercan Demirel- Elveda Deme Bana

4. Rober Hatemo- Beyaz ve Sen

Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu!

Yabancı dili geliştirmenin en kolay 8 yolu!

3. Kolera- Sen Nasıl Bir İnsansın

İşte bir nesli büyüten Türkçe şarkılar...

Müzik , insanların hayatında derin izler bırakabilir ve bazı şarkı lar zamanla nesiller boyu unutulmaz anılarla özdeşleşir.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.