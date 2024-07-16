Müzik, insanların hayatında derin izler bırakabilir ve bazı şarkılar zamanla nesiller boyu unutulmaz anılarla özdeşleşir.
İşte bir nesli büyüten Türkçe şarkılar...
1. Seda Tripkolic- Gözlerinin Yeşilini Özledim
2. Musa- Çek Git Bebeğim
3. Kolera- Sen Nasıl Bir İnsansın
4. Rober Hatemo- Beyaz ve Sen
5. Ercan Demirel- Elveda Deme Bana
6. Zeynep Casalini- Duvar
7. Gülay Sezer- Cesaretin Var mı Aşka
8. Aslı Güngör- Son Öpücük
9. Kırık Gitar- Gözlerime Çizdim Seni
10. İrem- Hayalet Sevgilim
Editör: Sedef Didem Ezme