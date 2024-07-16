Müzik, insanların hayatında derin izler bırakabilir ve bazı şarkılar zamanla nesiller boyu unutulmaz anılarla özdeşleşir. 

İşte bir nesli büyüten Türkçe şarkılar...

1. Seda Tripkolic- Gözlerinin Yeşilini Özledim   


2. Musa- Çek Git Bebeğim


3. Kolera- Sen Nasıl Bir İnsansın

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4. Rober Hatemo- Beyaz ve Sen 

5. Ercan Demirel- Elveda Deme Bana


6. Zeynep Casalini- Duvar


7. Gülay Sezer- Cesaretin Var mı Aşka


8. Aslı Güngör- Son Öpücük


9. Kırık Gitar- Gözlerime Çizdim Seni


10. İrem- Hayalet Sevgilim

Editör: Sedef Didem Ezme