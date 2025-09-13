A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 24 yıl aradan sonra finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Yunanistan’ı mağlup eden ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada, finalde Almanya’yı da yenerek şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

“Bu galibiyet tüm ülkemize armağan”

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ataman, “Bu şanlı galibiyet tüm ülkemize armağan olsun! Yunanistan’ı yenip finale çıkmak yetmez, burada şampiyon olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Soyunma odasında “Altın madalya” mesajı

Ataman, maç öncesinde oyuncularına altın madalya hedefini hatırlattığını belirterek, “Soyunma odasında çocuklara ‘Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artık durum değişti. Altın madalya alıp döneceğiz’ dedim” şeklinde konuştu.

Finalde rakip Almanya

Pazar akşamı oynanacak finalde A Milli Basketbol Takımı’nın rakibi Almanya olacak. Ataman, “Taraftarlarımız sabretsin, bir maç daha kazanacağız. Almanya’yı yenip kupayı Türkiye’ye getireceğiz” dedi.