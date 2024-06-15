Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran Keşan’da bazı bölgelerde meydana gelen su kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şebeke hattında tespit edilemeyen kayıp-kaçak sebebiyle su basıncının düştüğü ve bu düşüşe bağlı olarak bölgesel olarak kesintilerin yaşandığını belirten Başaran, ekiplerin sorunun çözümü için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konuyla ilgili açıklama yapan Erhan Başaran, su kesintilerinin kaynağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Şehir içerisinde abonelerimize su taşıyan şebeke borumuzda meydana gelen su patlağı mevcuttur. Bu sebepten dolayı oluşan su kaçağı ve mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle artan su talebi nedeniyle depolarımızda yeterli su birikememektedir. Özellikle akşam saatlerinde yaşanan yoğun su kullanımı sebebiyle hat içeresindeki basınç azalmakta, suyun şehrin yüksek noktalarına ulaşmasında zaman zaman güçlükler yaşanmaktadır.”

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gün boyunca su kaçaklarını akustik dinleme yöntemi ile noktasal olarak tespit etmek için gerekli bütün çabayı gösterdiklerini ifade eden Başaran, “Şehrimizin her noktasına düzenli ve kesintisiz su hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimiz su kaçaklarını tespit edip onarmak için her türlü teknolojiyi ve imkanı seferber ediyor. En kısa zamanda sorunu çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızdan bu süreçte anlayış ve sabır bekliyoruz” diye konuştu.

Sözlerinin devamında, vatandaşların bu süreçte su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları ve suyu gereksiz yere israf etmemeleri gerektiğini vurgulayan Başaran, yakın zamanda sorunun çözüme kavuşturulacağını söyledi.