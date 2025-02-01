Türkiye’de son dönemde farklı platformlara erişim engeli getirilen Roblox ile Discord platformlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformların ilk defa Türkiye’ye yetkililerini gönderdiklerini açıkladı.

Yasa dışı işlemler gerçekleştirildiği öne sürülen Discord, ekim ayında, çocuklara zararlı olduğu belirtilen Roblox ise ağustos ayında erişime engellendi.

Hâlen kapalı durumda olan Roblox ile Discord platformlarıyla ne zaman açılacakları merak konusu oldu.

Platformların ilk defa Türkiye’ye yetkili gönderdiklerini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda hukuki süreç sonunda Roblox ile Discord yeniden erişime açılabileceğini belirtti. Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İlk defa Türkiye’ye yetkililerini gönderdiler. Şu anda arkadaşlar çalışmaları yürütüyor. Belki gerekleri yerine getirirlerse hukuki süreç sonrası erişim engeli kalkabilir.”