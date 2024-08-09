Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu konuda herhangi bir yasaklama planının bulunmadığını vurguladı. Ayrıca TikTok'un geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili sosyal medyada yayılan söylentilere yanıt verdi. Uraloğlu, "Bir yasakçı zihniyet içinde değiliz. Sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz ve bu konuları çözmek için çalışıyoruz" dedi. Sosyal medya platformlarının kullanıcı verilerini nasıl yönettiğini ve Türkiye'deki yasalarla nasıl uyumlu olması gerektiğini de vurguladı.

TikTok yasaklanacak mı?

Bakan Uraloğlu, TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağına dair net bir açıklama yapmadı. Ancak, platformun içerik yönetimi ve güvenlik önlemleri konusunda endişelerini dile getirdi. "TikTok gibi platformların nasıl yönetileceği, içeriklerinin nasıl denetleneceği konusunda çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağına dair bir düzenlemenin henüz gündemde olmadığını belirtti.

"Kullancı haklarını konuma konusunda titiziz"

Uraloğlu, sosyal medya platformlarının demokratik değerlere uyum sağlaması gerektiğini ifade etti. Özellikle kullanıcı hesaplarının engellenmesi ve içeriklerin kaldırılması konularında şeffaflık çağrısında bulundu. "Bizim demokratik yaklaşımımızı bu platformların da göstermesi gerekiyor" diyen Bakan, kullanıcıların haklarını koruma konusunda titiz olduklarını belirtti.

Çocukların güvenliği esas

Çocuk oyun platformlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin önemine de dikkat çeken Uraloğlu, "Bu tür platformların çocuklarımızın güvenliğini sağlaması gerekiyor. Mahkemelerin verdiği kararları uyguluyoruz ve bu konuda her türlü önlemi alacağız" şeklinde konuştu. Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.