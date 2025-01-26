Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü 2023 yılında 168 bin 30, 2024 yılında da 233 bin internet sitesinin erişime engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbarda bulunuldu.

95 farklı ülkeden yayın yaptığı tespit edilen 233 bin yasa dışı sitenin yüzde 56'sının ABD, yüzde 17'sinin Ermenistan, yüzde altısının Hollanda menşeili olduğu tespit edildi. Erişime engellenen bu sitelerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında da bulunuldu.

Öte yandan, fiziki veya sanal ortamda Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan düzenlenen yasa dışı çekilişler için de 2024 yılında 286 adet suç duyurusunda bulunuldu, ilgili kişi, işletme veya hesap sahipleri hakkında yasal işlem yapılması talep edildi.

Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin önemine işaret ederek, "Vergi kaybına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye kararlıyız. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişleri önlemek için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" dedi.

Özellikle sosyal medya üzerinden düzenlenen izinsiz çekilişlere yönelik uyarıda bulunan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hatırlatmak isterim ki İdareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek üç yıldan altı yıla kadar hapis ile adli para cezası gerektiren bir suçtur. Buna göre, bedelli ya da bedelsiz her türlü eşya piyangosu veya çekiliş düzenlenmesi için izin alınması zorunludur. Aksi hâlde ilgili mevzuatta öngörülen idari, mali veya cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir."