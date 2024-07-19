Gazeteci Yazar Mesut Demir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın Şehreküstü Cami tuvaletlerinin ücretsiz yapılması kararının, Bursa 3. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmasının milletin ve kamunun yararına bir karar olmadığını kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

Erkan Aydın durdurulamıyor! Aylık 3 milyon lira kimlerin cebine gidiyor?

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın seçim zaferinden buyana 110 günlük çalışmaları takdirle karşılanıyor.

Halk Lokantası ile Bursalılara önemli bir hizmete imza atan Başkan Erkan Aydın, ‘Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor’ adı altında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği Senaryo Yazarlığı, Çocuk Drama Atölyesi ve Ritim Atölyesi’nde eğitimleriyle büyük beğeni topladı.

Kadınlara özel olarak ücretsiz düzenlediği ‘Bursa Kültür Gezisi’ turları ile kent ekonomisine de katkı sağlayan Erkan Aydın, bugüne kadar bin 500’den fazla kadının faydalandığı ücretsiz kültür gezisiyle kadınların ve esnafın gönlünde taht kurdu.

‘Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz’ projesi ile Osmangazi ilçesinin tertemiz sokaklara bürünmesine katkı sağlayan Erkan Aydın, ilçeyi mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak vatandaşların sorunlarını yerinde tespit edip, anında çözüm üretmesi “İşte Başkan bu” dedirtti.

Demek ki “başkancılık oynamak” yerine vatandaşın sorunlarıyla dertleşmek oluyormuş.

Tüm bunları yaparken tebrik ziyaretlerini de aradan çıkaran Başkan Erkan Aydın’ın bürokratları ve müdürleriyle toplantılarını gece yapması, gündüz yapacağı çalışmalarda kendisini rahatlatsa da, günde 3-4 saatlik uyku ile haftanın 7 günü çalışması ayakta alkışlanıyor.

Kendisinin bir eczacı olmasından dolayı vitamin deposunu ondan daha iyi bilen yoktur sanırım…

Bu yoğun temponun vitamin takviyeleriyle üstesinden gelmesine şaşırmıyoruz.

Osmangazi Belediye kadrolarında önemli değişiklikler yaparken, liyakatli isimlerle de yola devam ediyor Erkan Aydın…

Aslında en önemli değişikliklerden biri, Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir…

Osmangazi’de adeta sağ kolu olan Mutlu Esendemir’in çalışmalardaki etkisiyle en çok konuşulan isim oldu.

AYLIK 3 MİLYON LİRA KİMLERİN CEBİNE GİDİYOR?

Başkan Erkan Aydın’ın en önemli hizmetlerinden biri ise, Şehreküstü Cami tuvaletlerinin ücretsiz yapılması kararı…

Şehreküstü, onbinlerce insanın günlük dolaştığı meydanlardan biri.

Şehrin göbeğinde tuvalet ihtiyacı gelenler, nereye gidecek? İhtiyacını nerede giderecek?

Tabi ki, doğal olarak Şehreküstü Cami tuvaletlerine gidecek.

10 lira olan ücret kimilerine göre bir şey değil.

Lakin…

10 lirası olmayan bir emekli ne yapacak?

Prostatı olan emekliyi düşünen yok mu?

Başkan Erkan Aydın’ın bu hamlesine Bursa 3. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Bu nasıl bir karar? Bursa 3. İdare Mahkemesi Başkanı, birileri 3 kuruş kazanacak diye nasıl böyle bir karar alır.

Osmangazi Belediyesi’nin bu karara itirazı üzerine bu kez Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Neye göre, kime göre?

Mahkemeler, milletin yararına, kamunun faydasına kararlar almalı?

Günde 10 bin kişi tuvalete girse, 10 liradan 100 bin lira yapar. Ayda 3 milyon lira paraya tekabül ediyor.

Tuvaleti kiralayan firma ya da kişiler, Osmangazi Belediyesi’ne ne kadar kira ödüyor?

Aylık 3 milyon liradan kimlerin cebine ne kadar giriyor?

Mahkemelerin bu kararı almasına sağlayan birileri mi var?

Söz konusu milletse, söz konusu kamu yararı ise, mahkemelerin aldığı karar kimin yararına?

Yorumu Bursa halkına bırakıyorum.

Sağlıklı ve esen kalın…