Muğla’nın Marmaris ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dolandırıcılık suçundan 27 yıl 110 ay hapis cezası ile aranan H.S. isimli kadın, erkek kılığına girerek saklandığı evde yakalandı.

Sahte kimlik kullanıyormuş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu yakalanan H.S., kimliğini gizlemek amacıyla "Fırat S." adıyla sahte kimlik kullanıyordu.

50'nin üzerinde suç kaydı

Aydın ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde dolandırıcılık başta olmak üzere 50'nin üzerinde suça karışan H.S., jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla Marmaris’te saklandığı evde bulundu.

Tutuklandı

Erkek kılığına girmesine rağmen jandarmadan kaçmayı başaramayan H.S., yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.