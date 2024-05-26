2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi'nde oynanan üçüncü maçta da rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento şampiyon oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Safi Çimento 15-18 önde kapattı. Karşılaşmayı son saniyede atılan gol ile 33-34 kazanan Beşiktaş Safi Çimento, 17'nci defa Erkekler Süper Ligi Şampiyonu oldu.

İstanbul Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan ilk iki maçı Beşiktaş Safi Çimento, 37-36 ve 41-30'luk skorlarla kazanmıştı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa seremonisinde Beşiktaş Safi Çimento'ya kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Asbaşkan Salim Öztürk takdim etti. Ligi ikinci olarak tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ise madalya ve şiltlerini THF Asbaşkanı Ediz Erkovan verdi.

Erkekler Süper Ligi Sıralama Etabı'nda oynanan maçta rakibi Köyceğiz Belediyesi'ni 33-31 mağlup ederek seride 2-1 üstünlük sağlayan Nilüfer Belediyesi, lig dördüncüsünün belirleneceği maçta Spor Toto'nun rakibi oldu. Spor Toto-Nilüfer Belediyesi karşılaşması 29 Mayıs 2024 tarihinde Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

KADINLAR FİNAL SERİSİ DÖRDÜNCÜ MAÇI OYNANACAK

2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Final Serisi'nde Armada Praxis Yalıkavak, rakibi Yenimahalle Belediyesi karşısında 2-1 üstün durumda bulunuyor.

Serinin dördüncü maçı 26 Mayıs Pazar günü (BUGÜN) saat 14.00'te Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Armada Praxis Yalıkavak, maçı kazanarak şampiyonluğu kazanmak isterken, Yenimahalle Belediyesi ise maçı kazanıp serideki mücadelesini beşinci maça taşımak istiyor.