Tek dozda yüzde yüz etkili

Son yıllarda erkeklere yönelik doğum kontrol hapları üzerine yapılan çalışmalar hız kazandı. Bu hapların hormonları etkilememesi ve mümkün olduğunca az yan etki göstermesi hedefleniyor. Kadınların kullandığı doğum kontrol hapları yumurta üretimini engelleyerek etkili olmasına rağmen çeşitli yan etkilere sahip. Bu etkiler arasında genellikle akıntı, mide bulantısı, baş ağrısı ve ruh halindeki değişiklikler bulunuyor.

Hakemli dergi Science'ta perşembe günü yayımlanan çalışma, erkeklere yönelik hormonal olmayan ilk hap denemesi değilse de yeni bir yöntemi içeriyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Martin Matzuk, erkeklere yönelik bir hap eksikliğine dikkat çekiyor. Matzuk ve ekibi, erkek doğum kontrol yöntemleri için STK33 adlı bir protein kodlayan geni hedef aldı. Bu genin mutasyonlarının erkekleri kısırlaştırdığı biliniyordu. Araştırmacılar, farelerde STK33'ü kısıtlayacak bir bileşik olan CDD-2807'yi buldular. Bu bileşik, farelerde spermlerin sayısını düşürdü ve hareketini kısıtladı.

Düşük dozda bile bu etkiyi sağlayan CDD-2807'nin fareleri zehirlemediği, beyinde birikmediği ve testisleri küçültmediği belirtildi. Çalışmanın ortak yazarı Courtney M. Sutton, "Daha da önemlisi, doğum kontrol etkisi tersine çevrilebildi" diyerek ekledi: Bir süre CDD-2807 kullanılmayınca, fareler sperm hareketliliği ve sayısını geri kazanarak tekrar doğurgan hale geldi. Yeni çalışmanın sonuçları umut verici olsa da, erkeklere yönelik doğum kontrol haplarının yakın bir zamanda kullanıma sunulması beklenmiyor. Araştırmacılar, bu bileşiği ve benzerlerini farklı primat türlerinde test etme planları yapıyor."