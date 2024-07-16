Dünyanın en ünlü aşçılarının erkekler olduğunu biliyoruz ancak bu erkeklerin yanı sıra her erkeğin mutfakta ustalaşması gerektiğini doğrulamıyor. Erkekler için öncelik, yemek yapabilme yeteneği olmalı. Çünkü yemek yapmayı öğrenmenin birçok nedeni var...

Sevgilileri, eşleri ya da babaları olarak çocukları, onların hazırladığı yemeklerle mutlu olacak, iyi hissedecek ve daha sağlam bir bağ kuracaklar. Bilmeniz gereken şu ki: Kadınların da kalbini kazanmanın yolu, midesinden geçiyor.

1- Kahvaltı, bir kadın için erkeklerin hazırladığı dünyanın en lezzetli ve harika sofrasıdır

Sevgiliniz için hazırlayacağınız bir kahvaltı dünyanın en lezzetli öğünüdür. Bir düşünsenize, sabah uyandığında hazır bir sofra bulmayı beklemeyen, uzun zamandır hep size kahvaltı hazırlamış sevgilinizin mutluluğunu...

2- Üzüntü, henüz mutluluğu getirecek bir yemeği tatmamaktır

Eşiniz biraz kırılmış ve üzgün. Belki iş yerinde beklenmedik bir olayla karşılaştı, belki de ailevi sorunlarla uğraşıyor. Hemen mutfağa gidip onun için bir yemek hazırlasanız ve onu ne kadar kolay mutlu edebileceğinizi fark etseydiniz.

3- Hasta olmak, yemeklerin iyileştirici gücünü keşfetmektir; işte erkeğin de elini taşın altına koyması gereken andır

Yıllardır hasta olduğunuzda hep anne çorbası istediniz. O tavuk çorbasının değerini iyi bilirsiniz. Şimdi sıra sizde; eşiniz için bu değerli çorbayı yapın. Çorba yapmak aslında çok basit ve büyük bir iyileştirici güce sahip. Sonra birlikte sahilde yürüyüş yapabilir, temiz hava alabilir ve hastalığa karşı daha büyük bir mücadele vermiş olursunuz.

4- kadınlar regl olduklarında en çok leziz bir yemeğe ihtiyaç duyarlar

Regl deyip duruyor kadınlar. Ne kadar kötü olabilir diye düşünebilirsiniz. Düşünmeyin. Hani derler ya "Olsak bir dert, olmasak bir dert." İşte tam da öyle bir şey bu regl denen lanet. Bazı kadınlar çikolata ister, bazı kadınlar güzel bir yemek. İkisini bir arada verip regl sendromunu birlikte atlatsanız. Herkes mutlu olsa. Hem de aynı anda.

5- Özel günler, bir erkek tarafından hazırlanan özel yemekle taçlandığında hayatın tadı daha da güzel olur

Özel günler için hediye almak zorunda hissetmeyin. Kendi ellerinizle bir pasta hazırlayın. Görünüşü önemli değil, pandispanyayı hazır alabilirsiniz. Kremayı da öyle. Ama içine sevginizi koyun. Yaratıcılığınızı aşkla harmanlayın. Ellerinize sağlık, sevgilinizin en güzel hediyeyi aldığı anı yaşayın.

6- Erkekler, potansiyel birer aşçıdır ancak kendilerini henüz tanımıyorlardır

Boşuna söylemiyoruz: Dünyanın en iyi aşçıları genellikle erkeklerdir. Bu sadece bir övünme yöntemi değil; mutfağa girdiğinizde sadece yumurta kırmaktan daha fazlasını yapabileceğinize emin olun. Ayrıca, kadınlar güzel yemek yapabilen erkekleri daha çok sever.

7- Kahve keyfi, tek başına da güzeldir ancak birlikteyken paha biçilemez bir hal alır

Sevgiliniz kahve içmeyi seviyorsa, onunla birlikte kahve içmek, Abidin Dino'nun mutluluğu resmetmesini beklemekten daha iyi bir seçenektir. Bu an tam önünüzde, birlikte yapıldığında ve birlikte içildiğinde çok daha keyifli ve lezzetli olur.

8- En derin kırgınlık, suflenin kırılgan dış yüzeyinden çok daha incedir ve erkeklerin yapacağı küçük bir incelik her şeyi iyileştirebilir

9- Sevgi, yemek yapmayı da eşit kılar

Hadi, kırın zincirlerinizi. Yemeği sadece kadın yapar diye bir şey yok. Hangi dönemde yaşıyoruz? Yemeği herkes yapabilir. Hele bir de sevgiyle yapılıyorsa, işte o zaman ortaya gerçekten özel bir şey çıkar. Çünkü sevgi ne kadar büyükse, o kadar güzel şeyler başarılır hayatta. Gereksiz sözlere gerek yok, sevgi karşılıklıdır ve bu dünyada önemlidir.

10- Bir kadın için erkek arkadaşıyla diyeti bozmak, aslında çok lezzetli bir eylemdir

Duymuşsunuzdur belki bazı erkeklerin sevgililerinin sürekli diyet yaptığını söylediklerini. Ancak onlar henüz kadınların diyetlerini bozmakla ne kadar eğlenceli olabileceğini anlamamış olabilirler. Bir gün tatil, kaçamak veya heyecan verici bir zaman dilimi... Adını ne koyarsanız koyun, diyeti delebilirsiniz; ama emin olun, sevgilinizin kalbinde büyük bir sevgi olacak.

11- Gece kaçamakları buzdolabının aralığından girmek gibi bir şeydir

Gece kaçamakları sadece dışarıda olmaz. "Hadi gidelim de bir iki bir şey içelim" demeyin. Buzdolabını açın, çıkarın abur cuburları, gece yenmemesi gereken ama gece yenildiğinde müthiş lezzetli olan o yiyecekleri. Tabağı hazırlayın ve bir şövalye gururuyla sevgilinize uzatın. Belki biraz şımarıp yemekleri dökerek yerken, etrafı birlikte toplamanın da sevdaya dahil olduğunu hatırlayın.

12- Çocuklar için babalarının hazırladığı bir yemek çok fazla değerlidir

Başlık her şeyi anlatıyor gibi. Bir çocuk, babasının onun için hazırladığı yemeği yerken nasıl mutlu olmaz ki? Babasını daha çok sevmez mi, ona sarılmaz mı? Adeta bir Türk filmi gibi, mutluluk ve sevinç gözyaşları bir arada.

13- Hayatta kalma içgüdüsü, dünyanın en temel ve en eğlenceli meşgalesidir ve erkekler bu konuda oldukça başarılıdır

Sevgilinize şunu söyleyin: "Dünyanın herhangi bir köşesine gitsek, seninle mutlu oluruz." Ve bu sözünüzü tutun. Gittiğiniz o ülkeler, o şehirler, o semtler hep sizin olsun. Yemeği siz hazırlayın ve ona özel hissettirin. Çünkü gerçekten sizi seven bir kadın, sizin için ülke değiştirmeyi dahi göze alır.

14- Yalnızca bir kadın için değil, erkek kendine olan saygısını kazanabilmek için yemek yapmayı öğrenmelidir

Bir düşünsenize, her zaman başkalarına aç olduğunuzu söylemek zorunda kalmayın. Kendiniz mutfağa girin ve yemeklerinizi kendiniz yapın. Unutmayın, dünyanın en iyi aşçısı olmanıza gerek yok. Basitçe bir yemek yapın ve hayatınızın nasıl değiştiğine tanık olun.

Hayat daha lezzetli hale gelsin. Afiyet olsun!