Milyonlarca çalışan, 2025’te belirlenecek asgari ücret zammı ve erken emeklilik düzenlemelerini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamalarda hem maaş zamları hem de erken emeklilik sistemiyle ilgili kritik bilgiler paylaştı.

Karakaş, 2025 yılı için güncel 22.104 TL olan asgari ücretin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek, “2026 Şubat’ta açıklanacak açlık sınırının altında kalmaması için asgari ücretin en az 27 bin, en fazla 28 bin lira seviyesinde belirlenmesi gerekiyor” dedi.

Emeklilik dilekçesi için kritik uyarı

Çalışanların sıkça yönelttiği “2025 mi, 2026 mı emekli olmak daha avantajlı?” sorusuna da yanıt veren Karakaş, “Bu sene dört aylık verilere göre yüzde 4-6 arasında bir fark bekliyorum. Asgari ücret 22 binden 27-28 bine çıktığında, emeklilik dilekçesi verilme tarihi maaşlarda 5-6 bin liralık fark yaratabilir. Yüksek maaşlı çalışanların tavanları da yüzde 16-17 oranında artacak” ifadelerini kullandı.

Erken emeklilik için son tarih belli oldu

Karakaş, erken emeklilik için özel sektör ve kamu çalışanlarının 31 Aralık’a kadar, bazı çalışanların ise 14 Ocak’a kadar başvuru yapması gerektiğini söyledi. Bu tarihlerden sonra başvuru yapılması durumunda o yılki erken emeklilik hakkının kaybedileceğini vurguladı.

Ev hanımlarına erken emeklilik geliyor

Ev hanımları ve Bağ-Kurlular için de düzenleme üzerinde çalışıldığını aktaran Karakaş, “Yaklaşık 9 milyon ev hanımı için erken emeklilik imkanı gündemde. 10 yıl prim ödeyen kadınlar, yıpranma payı sayesinde 9000 gün yerine 7200 günle emekli olabilecek. Bu düzenleme 2028 öncesinde hayata geçirilecek” dedi.

Esnaf düzenlemesi 2028’den önce

Esnafın emeklilik haklarına ilişkin de konuşan Karakaş, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da açıkladığı gibi bu düzenleme 2028’e kalmayacak. Ekonomik zorluklar ve deprem gibi faktörler süreci geciktirdi, ancak enflasyon rayına girdikçe düzenlemeler adım adım uygulanacak” ifadelerini kullandı.