Özellikle erken rezervasyon yapan tatilcilerin karşılaştığı fiyat artışları ve ek ücret talepleri, sektörde tartışmalara yol açmakta. Bu durumla ilgili olarak turizm temsilcileriyle görüştük.

Çeşme Oteller Odası Başkanı Yakup Demir, otel fiyatlarındaki olası artışlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Çeşme'deki otellerde rezervasyon politikalarının fiyat artışlarını belirlediğini vurgularken, bu konuda şimdiye kadar herhangi bir şikayet almadıklarını belirtti.

Rezervasyon Politikasının Önemi

Demir, yapılan rezervasyonların ödeme durumuna göre fiyatların değişebileceğini belirtti. "Rezervasyon yapıp ödemesini yaparsan o fiyat artmaz, ancak ödemesi alınmamışsa ve gelecekteki vergiler veya olağanüstü durumlar nedeniyle fiyat artışı olabilir" diyen Demir, rezervasyon politikasının önemine dikkat çekti. Otel rezervasyon politikalarında, tam ödeme yapılmamışsa fiyat değişikliklerinin mümkün olduğunu ifade etti.

Hukuki Durum ve Şikayet Mekanizması

Yakup Demir, rezervasyon ücretinin tamamen ödendiği durumlarda fiyat artışının mali suç teşkil edeceğini söyledi. Ancak, ödemesi yapılmamış rezervasyonlarda fiyat artışının olağan olduğunu belirtti. Demir, bu tür durumlarda haksızlığa uğrayan kişilerin tüketici haklarına başvurabileceğini ve tüketici heyetlerine şikayette bulunabileceğini ekledi. "Biz yargı değiliz ama tüketici hakları var, tüketici heyeti var. Kişiler buralarda hakkını arayabilir" dedi.

Otelcilere Uyarı

Çeşme Oteller Odası'nın, fiyat artışı konusunda şikayet edilen otel olursa manevi açıdan uyaracaklarını belirten Demir, "Böyle bir durum söz konusu olursa otelleri uyarırız ve kendilerini afişe ederiz. Manevi açıdan uyarıda bulunuruz" diye konuştu.

Erken Rezervasyon Avantajları

Demir, erken rezervasyonların fiyat artışlarından etkilenmeyeceğini de belirtti. Ocak ayında yapılan rezervasyonların ödemesi yapılmışsa, bu rezervasyonlara kimsenin dokunamayacağını ifade etti. "Erken rezervasyonlar genellikle indirimli olur ve ödeme yapıldığı takdirde bu fiyat değişmez" diyerek, erken rezervasyonun avantajlarını vurguladı.



Turizmci Cem Polatoğlu, otellerin ek ücret talep etmesinin kesinlikle yasadışı olduğunu belirtti. Polatoğlu, bu tür uygulamaların karşısında tüketicilerin haklarını aramaları gerektiğini vurguladı.

Ek Ücret Talebi Yasadışı

Polatoğlu, otellerin erken rezervasyon yapan müşterilerden ek ücret talep etmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. "Ek ücret talep eden otellerin kesinlikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na veya CİMER'e şikayet edilmesi gerekiyor. Bu kanunsuz bir iş" diyen Polatoğlu, bu tür durumlarla karşılaşan müşterilerin yasal yollara başvurmalarını tavsiye etti. Cem Polatoğlu, erken rezervasyon yapan müşterilerin mutlaka bir sözleşme yapmaları gerektiğini belirtti. "Erken rezervasyon yapan müşterilerin kesinlikle bir sözleşme yapması gerekiyor" diyen Polatoğlu, bu sözleşmenin müşterileri olası fiyat artışlarına karşı koruyacağını ifade etti.

"Şeytanlık" Vurgusu

Otellerin ek ücret talep etmesini "şeytanlık" olarak nitelendiren Polatoğlu, bu tür uygulamaların sektörde ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. Polatoğlu, "Otellerin bu yaptığı işi 'şeytanlık' olarak adlandırıyorum" diyerek, bu tür uygulamaların sektörde kabul edilemez olduğunu belirtti. Polatoğlu, ek ücret talep eden ve sözleşmesi bulunan otellerin mühürlenebileceğini ifade etti. "Bu durumun ortaya çıkması durumunda sözleşmesi olan ve ek ücret talep eden oteller mühürlenebilir" diyen Polatoğlu, müşterilerin haklarını aramaları gerektiğini vurguladı.