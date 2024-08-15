ORC Araştırma, 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarını duyurdu.

ORC Araştırma, 2 bin 260 katılımcıya “Sizce erken seçim olmalı mı?” sorusunu yöneltti.

Seçmenlerin büyük bir kısmı erken seçim olması gerektiğini söyledi. Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı erken seçim olması gerektiğini söyledi.

Mayıs ayından itibaren aynı anketin sonuçlarına bakıldığında, 'evet' diyenlerin oranı önemli ölçüde arttı. 'Evet' diyenlerin oranı mayısta yüzde 43, haziranda yüzde 45,9, temmuzda 46,3 çıkmıştı.

10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete verilen yanıtlar şöyle:

Evet: Yüzde 47,5

Hayır: Yüzde 39,5

Fikrim yok: Yüzde 13,0