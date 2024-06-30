İzmir Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, meme ve kalın bağırsak kanserine karşı erken teşhisin önemini vurguladı. Türkiye'de sıkça görülen bu kanser türlerine dikkat çeken Çavdaroğlu, erken teşhis ve düzenli taramalarla kanserin önlenebileceğini belirtti.

Meme kanserinde risk faktörleri

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Op. Dr. Çavdaroğlu, kadınların 40 yaşından sonra düzenli olarak meme muayenesi, ultrason ve mamografi yaptırmaları gerektiğini hatırlattı. Meme kanserinin risk faktörlerini şu şekilde sıraladı:

Değiştirilemez Risk Faktörleri: İleri yaş, erken adet görme, geç menopoza girme, 35 yaşından sonra çocuk sahibi olma.

Değiştirilebilir Risk Faktörleri: Şişmanlık, gece çalışmak, yeterli güneş ışığı almamak, doğru zamanda uyumamak. D vitamini eksikliği, kanser riskini artırabilir.

Op. Dr. Çavdaroğlu, Akdeniz tipi beslenme, alkol ve sigaradan uzak durma ve aktif bir yaşam tarzının meme kanseri riskini yüzde 40 oranında azalttığını belirtti.

Kalın bağırsak kanserinden korunma

Kalın bağırsak kanseri, hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Çavdaroğlu, kolonoskopinin erken teşhis ve önleme açısından önemini vurguladı. 45 yaşından sonra herkesin düzenli olarak kolonoskopi yaptırması gerektiğini belirtti.

Kalın bağırsak kanserinin poliplerden geliştiğini ve bu poliplerin kolonoskopi sırasında tespit edilip alınabileceğini söyleyen Çavdaroğlu, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını ifade etti.

Doğru beslenme ve yaşam tarzı

Kolorektal kanser riskini azaltmak için sağlıklı beslenmenin ve aktif bir yaşam tarzının önemini vurgulayan Çavdaroğlu, şu önerilerde bulundu:

Beslenme: Kırmızı et yerine omega-3 açısından zengin balıklar tüketin, lifli gıdalar ve tam tahıllı ekmek tercih edin.

Yaşam Tarzı: Düzenli egzersiz yapın, stresten uzak durun ve D vitamini alımına dikkat edin.

Teknolojinin avantajları

Op. Dr. Çavdaroğlu, gelişen teknolojilerin kanser tedavisindeki önemine dikkat çekti. Robotik cerrahi yönteminin, minimal invaziv yapısıyla daha az ağrı, kanama ve daha hızlı iyileşme sağladığını belirtti. Robotik cerrahinin sunduğu geniş görüntüleme imkanı, operasyonların başarı oranını artırıyor.

Meme ve kalın bağırsak kanserinden korunmanın yollarını bilmek, sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Erken teşhis ve doğru yaşam alışkanlıkları, kanser riskini büyük ölçüde azaltabilir.