Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, mektubunda basın mensuplarının karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerken, görevi başında yaşamını yitiren basın şehitlerini de unutmadı. Başkan Erman Uzun, mektubunda şu ifadelere yer verdi: “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, toplumun gözü, kulağı, sesi olan siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni medya kavramının hızla yayıldığı bu dönemde doğru bilgiye ulaşmak zorlaşsa da, sizlerin özverili çalışmaları sayesinde kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağlanıyor.”

“Basın mensuplarının sorunları çözülmeli”

Mektubunda gazetecilerin mesleki zorluklarına da değinen Başkan Uzun, düşük ücretler, editoryal bağımsızlık sorunları ve istihdam haklarının eksikliğine dikkat çekti. Uzun, “Basın emekçilerinin emeğinin karşılığını alması ve sorunlarının çözülmesi en büyük temennimizdir” diyerek, bu sorunlara yönelik çözüm odaklı adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Basın şehitlerine anma

Gazetecilik mesleğine geçmişte adım atmış bir isim olarak, basın camiasına duyduğu bağlılığı dile getiren Başkan Uzun, “Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Metin Göktepe ve Hrant Dink gibi hayattan koparılan basın şehitlerimizi saygıyla anıyor; gazeteciliğin suç olmadığı günlere ulaşacağımıza inanıyorum” sözleriyle mektubunu sonlandırdı.