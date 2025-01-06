Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin son 2 günde Kelbecer'deki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerini top atışına tuttuğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gorus bölgesinin Dığ ve Xanazax yönlerinden Azerbaycan ordusunun Laçın bölgesindeki Zabux ve Cağazur yerleşim yerleri yakınlarındaki mevzilerine, hafif silahlarla ateş açtığı belirtildi.

Ateş açma olayları

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son günlerde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan mevzilerine yönelik ateş açma eylemlerinin devam ettiğini ve bu saldırıların ilgili birimler tarafından kaydedildiğini bildirdi. Bakanlık, özellikle 22:00 ile 22:10 saatleri arasında, Ermenistan kuvvetlerinin aralıklı olarak ateş açtığını ifade etti.