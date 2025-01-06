Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Laçin bölgesi yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine yeniden ateş açtı .

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan silahlı kuvvetleri, 6 Ocak saat 14:10 sularında, Gorus bölgesinin Dığ yerleşim birimindeki mevzilerinden, Laçın ilçesine bağlı Zabux köyü yönündeki Azerbaycan Ordusu mevzilerini hafif silahlarla ateş altına aldı.

Bakanlık yetkilileri, bu saldırının Ermenistan tarafından yapılan ateşkes ihlallerinden biri olduğunu belirterek, Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığını duyurdu.