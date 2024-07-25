Ünlü rapçi, bir süredir fenomen Buse Korkmaz ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekiyor. Çift, sosyal medyada sıkça birlikte paylaşımlar yaparak takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yeni şarkı geliyor: "GALAXY Baby Bak Sensiz Halime"

ERO, hayranlarını heyecanlandıracak yeni şarkısı “GALAXY Baby Bak Sensiz Halime”yi 26 Temmuz 00.00’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Rapçinin merakla beklenen bu yeni şarkısının klibinde, fenomen sevgilisi Buse Korkmaz da yer alacak. Klibin çekimlerinden gelen görüntüler şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gördü ve ERO hayranları, bu ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor.