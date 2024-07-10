Buharkent Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Erol seçim vaatleri arasında bulunan doğal gaz tesisi inşaatının başladığını duyurdu. Çalışmaların 3 Eylül Mahallesi’nden başladığını açıklayan Erol çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ve ilçenin tamamında doğalgaz döşeneceğinin sözünü verdi. Başkan Erol konuya ilişkin paylaşımında “Söz verdik, yapıyoruz. Doğal gaz tesisi inşaat çalışması başlamıştır. 2024 yılında doğal gazı kullanacağımız sözünü vermiştik. Bu kapsamda 3 Eylül Mahallesinde başlayan doğal gaz çalışmamız ile birlikte çalışmalarımız kesintisiz devam edecek ve tüm Buharkent doğal gaza kavuşacaktır. Buharkent halkımızın tamamı doğalgazın rahatlığı ve konforu ile tanışacak. Tüm hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Editör: Kemal Altan