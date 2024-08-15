Türk müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, 18 Ağustos 2024 tarihinde, Pazar günü saat 21:15'te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

1969 yılında çıkardığı ilk 45'lik plağı "Sen – Eski Günler" ile müzik dünyasına adım atan Evgin, "İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Etme Eyleme", "Söyle Canım", "Deli Divane" ve "Hep Böyle Kal" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazındı. Uzun yıllardır müzikseverlerle buluşan başarılı sanatçı, bu özel konserinde unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.