İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.

İstanbul Başakşehir'de site sakinlerinin baktığı “Eros”adlı kediyi apartmanın asansöründe öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Keloğlan'a, Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade etti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi; sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.

Eros’un öldürülmesiyle ilgili yargı sürecinde neler oldu?

Eros’un öldürülmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan altı aydan dört yıla kadar hapsi istendi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, yargılama sonunda sanığa bir yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve karar Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasına, dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilip sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi yeniden yargılamasında, sanığın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle sanık İbrahim Keloğlan’a üç yıl hapis cezası vardı.

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı iki yıl altı aya indirdi. Savcılık cezayı az bulması nedeniyle, sanık ile avukatı ise verilen cezayı fazla buldukları iddiasıyla bu karara itiraz etti.

Savcılık istinaf dilekçesinde mahkemece üst hadden ceza verilmemesi, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesinin uygulanması, mahkûmiyet hükmüyle birlikte sanığın tutuklanmaması sebepleriyle, usul ve esas yönünden kararın kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulüyle hükmün bozulması, bununla birlikte sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etmişti.

5199 sayılık Hayvanları Koruma Kanunu 2021’de güncellenerek hayvanlara karşı işlenen suçlarda faillere karşı hapis cezasının süresi artırılarak cezanın üst sınırı dört yıl olarak belirlendi.

Hukukçular hayvan öldürme suçlarında dört yıl hapis cezasını da "yatarı olmayan bir ceza" diye değerlendiriyor.