2024 Altın Üzüm Ödülleri'nde "İki Kadeh" şarkısıyla büyük başarı yakalayan Ersan Er, En Başarılı Sanatçı Ödülü'nü alarak müzik dünyasındaki yerini pekiştirdi.

Ersan Er, alkışlarla sahneye davet edildi

2024 yılı müzik dünyasında büyük bir etki yaratan Ersan Er, geçirdiği kaza sonrası yaşadığı zorluklara rağmen Altın Üzüm Ödül Töreni’ne katılarak izleyicilerden büyük alkış aldı. Sanatçıya ödülünü takdim etmek üzere sahneye Hüseyin Oral davet edildi. Ersan Er’in müziği ve performansı törenin en unutulmaz anlarından birini oluşturdu.

Teşekkür konuşmasında ekibine vefa

Ödülünü alırken yaptığı kısa teşekkür konuşmasında Ersan Er, başarısını ekibiyle paylaştı. "Bu ödülü ekip arkadaşlarım, orkestra üyelerim ve yapım şirketim DigiForce adına alıyorum. Sizlerin desteği olmasa bu başarı mümkün olmazdı" diyerek duygularını dile getirdi.

“İki Kadeh” ile sahneyi coşturdu

Törenin en coşkulu anlarından biri, Ersan Er’in milyonlarca kez dinlenen “İki Kadeh” şarkısını sahnede seslendirdiği performans oldu. Müziği ve enerjik sahne duruşuyla izleyicilerden tam not alan sanatçı, geceye damgasını vurdu.

Ersan Er'in yolculuğu

Geçirdiği kazaya rağmen törene katılan ve ödülünü bizzat alarak müziğe olan bağlılığını ortaya koyan Ersan Er, sanat ve azmin bir araya geldiği bir hikaye yazdı. Aldığı ödül, sadece müzikteki başarısını değil, izleyicilerine ve sahneye duyduğu saygıyı da simgeliyor.