İZMİR, (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne seçildi. Türkiye Judo Federasyonu'nda Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaskan olarak üç yıldır görev yapan, Maratonİzmir başta olmak üzere İzmir'de son 5 yılda düzenlenen çok sayıda uluslararası şampiyonanın koordinatörlüğünü üstlenen Odaman, 2004-2019 arasında BAL Spor'da yönetim kurulu başkanlığı da yapmıştı.

Ersan Odaman, "Beş yılda İzmir, tarihinde hiç olmadığı kadar uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bunula birlikte tüm federasyonlarda üst düzey aktif yönetim kurulu üye sayısı artıyor ve İzmir artık çok daha güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ise gerçek anlamda onursal bir üyelik. TMOK'da İzmirli bir ismin görev alması başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kulübümüzün vizyoner çalışmaları sayesinde gerçekleşti" dedi.

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