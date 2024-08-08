Şirketten yapılan açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından iletilen olağandışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili soruya istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine dayanarak, şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu olmadığı belirtildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 08.08.2024 tarih ve E-18454353-100.06-28217 sayılı "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.." konulu yazısına istinaden; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.”