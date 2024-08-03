Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kalmayı başardı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta gerçekleştirilen erkekler sırıkla atlama elemelerinde, Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 metre yüksekliklerini ilk denemesinde geçerek en iyi 12 atlet arasına adını yazdırdı.

Tokyo'daki başarıyı tekrarladı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, Paris'te de bu başarısını tekrar etti. Şaşma'nın, finalde sergileyeceği performans merakla bekleniyor.