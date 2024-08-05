Paris 2024'ün onuncu gününde Stade de France'da gerçekleştirilen Erkekler Sırıkla Atlama Finali'nde Türkiye'yi temsil eden Ersu Şaşma, her bir atlayışında izleyenleri büyülemeyi başardı. Sırasıyla 5.50, 5.70, 5.80 ve son olarak 5.85 metreyi tek seferde geçerek muhteşem bir performans sergiledi.

İlk üçte yer alıyor

Ersu Şaşma, hatasız atlayışlarla devam eden üç sporcudan biri olarak dikkatleri üzerine çekti. Bu olağanüstü performans, Şaşma’nın Paris 2024'te de ülkemizi gururlandırmaya devam ettiğini gösteriyor. Türk atletizmi adına büyük bir başarıya imza atan Şaşma, gelecekte de büyük başarılara imza atacağının sinyallerini verdi.