Ertuğrul Başkan’a Salı pazarında sevgi seli

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sabah mesaisine Aydoğdu Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nda pazarcı esnafını ziyaret ederek başladı.

Halk günlerinin yanı sıra sık sık saha gezilerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tetik, halkın sorunlarını yerinde dinleyerek notlar almayı da ihmal etmedi.

Yol yapım, temizlik ve sosyal faaliyetler gibi pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmaların artırılacağını kaydeden Başkan Tetik; “Her hafta gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretlerimizle hemşehrilerimizin sorunlarını yerinde dinliyoruz. Onların talepleri ve şikayetleri doğrultusunda bizlerde muhtarlarımızla ve daire müdürlerimizle istişare halinde çalışma programlarımızı düzenliyoruz. Şehrimizde büyük çoğunluğu altyapı çalışmaları kaynaklı olan ciddi bir yol deforme sorunu mevcut. Bu sorunun çözümü için saha ekiplerimiz bir rapor hazırladı. Yürüttüğümüz çalışmalarla şehrimizin sorunlarını bir bir çözeceğiz” dedi.

Ziyaretleri sırasında halkın büyük sevgisi ile karşılanan Tetik, 82 mahallenin tamamında halk buluşmalarına devam edeceğini dile getirdi.