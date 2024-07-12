Yolların kapandığı ve bazı evlerin su bastığı haberini alan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, personelleri ile birlikte sahaya inerek durumu yerinde değerlendirdi. Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca su basan sokaklarda çalışarak devrilen ağaçları kaldırdığını belirten Başkan Tetik, tıkanan rögar kapaklarının hızla temizlendiğini vurguladı.

"Geçmiş olsun"

Sabah erken saatlerde Millet Bahçesi'ne giderek çam ağaçlarının devrildiği bölgede incelemeler yapan Tetik, "Dün Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde gece boyu incelemelerimizi gerçekleştirdik. Basın mensuplarımız da durumu tüm açıklığıyla aktardı. Bugün ise Millet Bahçesi bölgesinde çam ağaçlarının devrildiği bilgisini aldık. Ekiplerimiz bölgede gerekli çalışmaları yapıyor. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Tüm hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi.