CHP Bornova 31. Olağan Güney Temiz Kongresi’nde konuşan İlçe Başkanı Ertürk Çapın, yarın görülecek kurultay davasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Çapın, “Yarınki kurultayda aksi bir karar çıkacağına inanmıyorum ama çıkarsa bile CHP’nin genel başkanının AKP’nin adaletiyle oraya gelip oturacağına inanmıyorum” dedi.

Kongrede birlik mesajı

Çapın, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrasında yaşanan motivasyon kaybına değinerek, partide tabanda büyük bir değişim talebi oluştuğunu belirtti. “Kurultayda Özgür Özel seçimi kaybetseydi pazartesi istifa edecektim. Ama bugün herkes genel başkanımızın etrafında birleşti” ifadelerini kullandı.

Kurultay ve adalet vurgusu

Çapın, CHP’nin genel başkanlığına müdahaleye izin verilmeyeceğini vurgulayarak, “Halka rağmen kimse siyaset yapamaz, partilerde de kimse örgüte rağmen siyaset yapamaz. Bu örgüt, partimizi hukuk yoluyla dizayn etmeye çalışanlara fırsat vermez” dedi.

Mahkeme ve baskılara tepki

İlçe başkanı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklu olmasına değinerek, “Şenol Başkanımız sırf CHP İl başkanı olduğu için beş metrelik bir hücrede. Ama biz onların bize yaptıklarını onlara yapmayacağız” dedi ve partinin hukuk sopasıyla yıldırılamayacağını vurguladı.

Parti içi dayanışma

Çapın, mahallelerde görev alan üyelerle dayanışmanın önemini vurguladı: “Mahalledeki komşunuzun yaptığı görevi siz yapmışınızdır. Bizim birliğe en büyük ihtiyaç duyduğumuz zaman” ifadelerini kullandı.